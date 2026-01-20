Trump confirma invitación a Putin para integrar el "Consejo de Paz" presidido por él

20 en. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que invitó Vladímir Putin a integrar su "Consejo de Paz", un organismo presidido por el mandatario norteamericano con la misión de "promover la estabilidad" en el mundo.

Consultado por un periodista en Florida sobre si había invitado al líder ruso, Trump respondió: "Sí, ha sido invitado".

Lo más visto de Mundo 1 Más de 100 vehículos colisionan en carretera de EEUU en medio de tormentas invernal

El organismo critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión directa a las Naciones Unidas.

Las reglas del consejo y sus invitados

Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz", con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones y podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

Los países miembros podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, señala el texto fundacional obtenido el lunes por la AFP.

Además de Rusia, también fueron invitados Francia, Ucrania, China y Canadá, pero la mayoría declinó la invitación o aún no han entregado respuesta.

A la izquierda, Xi Jinping y Emmanuel Macron. A la derecha, Volodímir Zelenski y Mark Carney. / AFP.

"En este momento, Francia no puede aceptar", dijo el ministro de Exteriores de Francia Jean-Noel Barrot; Volodímir Zelenski se apresuró a decir que le resulta "muy difícil imaginar" figurar ahí junto a Putin; China aún no ha dado respuesta ante la invitación de Trump; una fuente de Ottawa dijo que "Canadá no pagará por un puesto en el consejo, ni se le ha solicitado a Canadá en este momento".