Embajador de EEUU en Chile por incendios: "El Presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia"
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, anunció en su cuenta de X ayuda para nuestro país a raíz de los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble.
Es más, en su texto, expuso claramente que recibió una instrucción del mismísimo Donald Trump.
¿Qué dijo el embajador?
"El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales", dijo para comenzar.
Luego manifestó que "en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales".
Cerró todo con las banderas juntas de su nación y la de Chile.
Cabe mencionar que en el país, hasta ahora, han fallecido 16 personas a causa de los siniestros, según información dada por el Gobierno.
