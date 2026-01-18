Logo Mega

Embajador de EEUU en Chile por incendios: "El Presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia"

¿Qué pasó?

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, anunció en su cuenta de X ayuda para nuestro país a raíz de los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble.

Es más, en su texto, expuso claramente que recibió una instrucción del mismísimo Donald Trump.

¿Qué dijo el embajador?

"El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales", dijo para comenzar.

Luego manifestó que "en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales". 

Cerró todo con las banderas juntas de su nación y la de Chile.

Cabe mencionar que en el país, hasta ahora, han fallecido 16 personas a causa de los siniestros, según información dada por el Gobierno.

