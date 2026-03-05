¿Dónde y a qué hora?: Enel programa cortes de luz en sectores de ocho comunas para este jueves
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este jueves 5 de marzo en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
Lampa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
