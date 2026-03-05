¿Dónde y a qué hora?: Enel programa cortes de luz en sectores de ocho comunas para este jueves

05 mar. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este jueves 5 de marzo en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Lampa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.