Trump advierte: "El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia"

19 en. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia.

"El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia", sentenció.

Además, amenazó con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista, entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega; aliados históricos del país norteamericano.

Trump contra Europa

El mandatario estadounidense aseguró que la OTAN llevaba 20 años diciéndole a Dinamarca que debía "alejar la amenaza rusa de Groenlandia", pero que "por desgracia, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto. ¡Ahora es el momento, y se hará!".

Ante las amenazas, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, anunció: "Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia, junto con varios aliados de la OTAN, han decidido aumentar la presencia militar y las actividades de entrenamiento en el Ártico y el Atlántico Norte".

AFP.

Por otro lado, Donald Trump no ha dejado de airear su enfado por no haber recibido el pasado año el Nobel de la Paz, que fue para la venezolana María Corina Machado: "Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz, (...) ya no me siento obligado a pensar solo en la paz".