Movimiento Republicanos por la Renovación Nacional de Estados Unidos cortó torta con forma de Groenlandia

22 en. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

El movimiento de Republicanos por la Renovación Nacional de Estados Unidos compartió una serie de imágenes en redes sociales donde se les ve cortando una torta con forma de Groenlandia.

Esto ocurre durante la celebración del primer año de mandato del presidente Donald Trump, evento llamado "Un año desde la Inauguración".

Además, el pastel tenía una especial decoración: en la totalidad del territorio ártico tenía la bandera del país norteamericano, haciendo alusión a que "pertenece" a Estados Unidos.

Una inauguración republicana particular

En la descripción de la publicación de X, los líderes del movimiento conservador expresaron su gratitud a los congresistas republicanos que asistieron al evento realizado en el Centro John F. Kennedy, quienes además cortaron el particular pastel.

"¡Gracias a Anna Paulina Luna, Andy Ogles y Abraham Hamadeh por ayudarnos a cortar el pastel de Groenlandia en nuestro evento. Un año desde la Inauguración!", escribieron en la red social.

"¡Va a ser un incidente internacional! El estado 51°", gritó un asistente. Al evento también se reportó la presencia del representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Michael Waltz.