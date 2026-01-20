Donald Trump: "Si yo no hubiera aparecido, ahora mismo no existiría una OTAN... Estaría en el desván de la Historia"
- Por Cristian Reyes | AFP
¿Qué pasó?
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy martes que la OTAN continúa existiendo gracias a él, después de que líderes europeos reunidos en Davos prometieron una "respuesta firme" a sus amenazas de tomar Groenlandia.
"Ninguna persona o presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera aparecido, ahora mismo ¡¡¡no existiría una OTAN!!! Estaría en el desván de la Historia", escribió Trump en su red Truth Social.
Para cerrar, sostuvo: "Triste, pero es CIERTO!!!", mientras su ambición de anexionar Groenlandia sacude a la alianza de defensa transatlántica.Ir a la siguiente nota
Canadá "apoya firmemente" a Groenlandia y Dinamarca
En tanto, Canadá "apoya firmemente" a Groenlandia y Dinamarca, subrayó este martes Mark Carney, el primer ministro del país norteamericano, tras las continuas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de querer hacerse con este territorio autónomo danés del Ártico.
"Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia", declaró Carney en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza.
El político liberal también reiteró que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos no volverá a ser como antes de Trump.
Carney declaró que Canadá se beneficia de una era de "hegemonía estadounidense", pero que ahora tiene que dar un giro, ya que las grandes potencias utilizan cada vez más su poder económico como palanca.
