EEUU e Israel atacaron depósito petrolero en Irán: Es el primer ataque contra la infraestructura petrolera del país islámico

07 mar. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos e Israel bombardearon ese sábado un depósito de petróleo en Teherán, informó la prensa iraní, en el que sería el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.

"Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista", señaló la agencia oficial de noticias IRNA.

El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo. Otra agencia noticiosa iraní, ILNA, informó de que las instalaciones de la refinería "no resultaron dañadas en los ataques".

Footage shows massive flames in Tehran, reportedly from oil tanks hit in Israeli strikes.pic.twitter.com/k0Eh9KRGV8 — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 7, 2026

Irán acusa a países vecinos de estar al servicio del "enemigo" y advirtió más ataques

Irán posee "pruebas" de que varios países de la región del Golfo están a "disposición del enemigo", afirmó este sábado Gholamhossein Mohseni Ejeí, jefe del poder judicial e integrante del triunvirato que asegura el gobierno del país.

"Por el momento, las pruebas de que disponen las fuerzas armadas iraníes muestran que la geografía de algunos países de la región se pone, abiertamente y en secreto, a disposición del enemigo y que, desde esos puntos, se llevan a cabo agresiones contra nuestro país", dijo.

Por ello, advirtió Mohseni Ejeí, "los pesados ataques contra esos objetivos van a continuar".

Este sábado, Emiratos Árabes Unidos informó sobre nuevos ataques con misiles y drones a su territorio y se reportaron fuertes explosiones en Manama, la capital de Baréin, y en Doha, la de Catar, de acuerdo con periodistas de AFP.

En Manama, uno de los periodistas de AFP reportó haber oído al menos cinco fuertes detonaciones en la ciudad. El triunvirato del que Mohseni Ejeí forma parte debe implementar la transición del poder en Irán después de la muerte del guía supremo, Alí Jamenei, ocurrida hace una semana.

