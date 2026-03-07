Bono Logro Escolar: ¿Qué requisitos hay que cumplir antes del 31 de marzo?

07 mar. 2026 - 18:00 hrs.

El Estado reconoce el esfuerzo académico de los estudiantes con el Bono Logro Escolar, destinado a alumnos menores de 24 años que cursen entre quinto básico y cuarto medio.

Consiste en el pago de hasta $85.057 para quienes formen parte de los mejores promedios de su promoción, siempre que cumplan con los requisitos para obtener el beneficio.

Requisitos para obtener el Bono Logro Escolar

ChileAtiende indica que los menores de 24 años podrán acceder si cumplen las siguientes condiciones:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 30% más vulnerable de la población al 31 de marzo de 2025. Si la cartola hogar indica que estás dentro del 40%, no implica necesariamente que estés dentro del 30% más vulnerable.

Haber cursado entre quinto básico y cuarto medio en 2025.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso en 2025.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Monto del Bono Logro Escolar

Está destinado para los alumnos dentro del 30% con mejor rendimiento académico, cuyo monto se divide en dos tramos:

para estudiantes dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción. Pago de $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

