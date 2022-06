Abuelo mató a tiros a su nieto en medio de una discusión: Crimen fue grabado por cámaras de seguridad

16 jun. 2022 - 17:42 hrs.

Cámaras de seguridad grabaron una fatal discusión entre un abuelo y su nieto, en un barrio de la localidad argentina de Bahía Blanca, la que terminó con el joven muerto tras recibir cinco disparos por parte del adulto mayor.

El desencuentro entre ambos familiares se habría provocado por cuestiones de dinero y, a pesar de que la situación se calmó en un momento, el hombre de 29 años lo siguió increpando. Frente la violenta insistencia, el anciano lo abatió a tiros, ocasionándole una rápida muerte.

La violenta discusión previa

Todo ocurrió la tarde del lunes 13 de junio, en un sector residencial en donde ambos familiares además son vecinos. Según muestra uno de los videos, Brian Verna llegó hasta la casa de su abuelo, identificado como Domingo Verna, y con un palo de escoba intentó golpearlo.

Todo esto sucedía mientras una mujer se arrastraba por el suelo para detener al nieto, intentando evitar una golpiza que igualmente ocurrió, dado que el sujeto arrinconó al adulto mayor para pegarle en la cabeza en repetidas ocasiones. Después de segundos de tensión, la mujer logró separarlos.

El momento del crimen

Momentos más tarde, para continuar con la disputa, Brian llegó hasta la casa de Domingo y a patadas intentó derribar la puerta. Después de varios golpes, el adulto mayor aparece en la entrada y le dispara en cinco ocasiones, logrando que su nieto se desvaneciera y cayera al suelo, muriendo instantáneamente.

Posteriormente, desde la casa del frente aparece la madre del joven asesinado —hija del autor de los disparos—, llevando sus manos a la cabeza por la desesperación de ver a su hijo muerto.

Cuando la policía llegó al hogar del homicida, encontraron un revólver calibre 32, arma con la que habría cometido el crimen. Por otro lado, la autopsia arrojó que la víctima recibió los disparos en su abdomen, pecho, cuello, mejilla y hombro.

La Fiscalía imputó a Domingo por el delito de homicidio calificado, agregando que hubo un exceso en su legítima defensa. Si bien quedó imputado, debido a su avanzada edad fue dejado en libertad.

"Mi padre fue siempre una persona manipuladora"

La madre del joven —la que aparece en el video— aseguró que el crimen "fue premeditado. Mi padre cerró el portón, fue a buscar el arma, a mi mamá le dijo 'ándate adentro, Marta'. Yo lo vi, nadie me lo contó. Mi padre siempre fue una persona manipuladora, tanto en la familia como en la sociedad", declaró Mariel.

Ella confesó, Brian había sido diagnosticado con trastorno de la personalidad y de conducta: "Yo no quiero conflictos, pero la vida de mi hijo no me la van a devolver. Mi hijo siempre fue tratado y mientras estuvo conmigo yo siempre le di la medicación. Ellos no asumieron nunca que mi hijo estaba enfermo mentalmente".

"Tengo dureza, soy fuerte y siempre fui fuerte. Ahora voy a tomar más fuerzas todavía, yo no me bloqueo porque tengo que seguir adelante con mis mascotas, mi casa... que es lo único que tengo", concluyó la madre afectada.