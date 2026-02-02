Se acerca sistema frontal al centro-sur de Chile: Alejandro Sepúlveda pronostica hasta 15 mm en zonas afectadas por incendios

02 feb. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió sobre un sistema frontal que se está acercando a la zona centro-sur de Chile y que podría dejar hasta 15 milímetros (mm) de lluvias en las zonas afectadas por los incendios forestales durante enero.

Sistema frontal en la zona centro-sur

El comunicador expuso que en la noche de este lunes "llegan las precipitaciones a Chillán, con vientos que pueden rondar los 30 kilómetros por hora (...) y entre el miércoles en la noche y el jueves unas gotas débiles podría salpicar Maule".

"Desde ahí hacia el sur se centra este nuevo sistema frontal", aseguró, agregando que "en el caso de la costa de Biobío, Concepción, Penco, Tomé y alrededores, amanecieron (este lunes) con cielo gris, tendrán claros de sol".

En ese sentido, indicó que la lluvia llegaría "a partir de esta noche, después de las 21:00 o 22:00 horas, primero en la provincia de Arauco, luego en la provincia del Biobío. También ahí en Pucón, Villarrica van a tener precipitaciones".

Hasta 15 mm en zonas afectadas por los incendios

Sepúlveda señaló que "en cuanto a la zona afectada por los incendios, no es un temporal, no es una lluvia muy intensa, pero ante las circunstancias hay que estar monitoreando la situación".

"Estamos hablando que pueden caer entre diez y 15 milímetros en el total del evento, que comienza este lunes. Se mantiene pausado durante el martes y con intermitencia el miércoles", precisó.

Las precipitaciones también se harán presente en Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Hasta 100 mm en la Cordillera

El periodista añadió que "este sistema frontal dejará las lluvias más abundantes, ojo con este dato, en Cordillera de la región de Ñuble, Biobío y La Araucanía, en donde pueden acumular más de 100 milímetros en el total del evento".

"¿Y por qué digo ojo? porque llueve con calor, si estamos en verano y la isoterma es sobre los 3.500. Puede haber crecida de ríos en esa zona", advirtió.