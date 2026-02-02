Pacientes de Hospital San José esperan hasta 18 horas por atención: Detectan a funcionarios con licencia por más de 8 años

02 feb. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una inspección realizada por la Contraloría Regional Metropolitana evidenció extensos tiempos de espera y diversas deficiencias en la Unidad de Urgencia del Hospital San José.

La visita se efectuó durante el turno nocturno del 12 de noviembre, cuando un equipo se constituyó en el recinto para revisar condiciones de atención, infraestructura, equipamiento y funcionamiento del servicio.

Pacientes esperan hasta 18 horas por atención

De acuerdo con los datos recopilados en terreno, 44 pacientes fueron atendidos luego de esperar entre cinco y 17 horas tras su categorización. En paralelo, otras 24 personas aguardaron entre cinco y 18 horas, pero se retiraron del lugar sin recibir atención médica. Además, cinco usuarios no fueron categorizados y tampoco habrían sido atendidos, según los registros de atención de urgencia entregados por el propio hospital.

Durante la revisión también se constató el caso de un paciente categorizado a las 19:20 horas del 12 de noviembre que fue atendido a las 03:35 de la madrugada del día siguiente. Al momento de la fiscalización, esa persona se encontraba recostada en el piso, junto a su silla de ruedas, en un sector del estacionamiento, sin recibir asistencia por parte del personal del establecimiento.

Pacientes hospitalizados en urgencia

El equipo de la Contraloría verificó que 38 personas permanecían hospitalizadas en la urgencia a la espera de una cama. En ese contexto, se estableció que algunos pacientes se encontraban en camillas ubicadas junto a tableros eléctricos, situación que implica un riesgo tanto para ellos como para el personal del recinto.

A raíz de estos antecedentes, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario destinado a determinar eventuales responsabilidades por las irregularidades detectadas.

Licencias médicas y pabellones no operativos

El informe también abordó la asistencia del personal de urgencia. Se verificó que cuatro funcionarias de la unidad se encuentran con licencias médicas por hasta 8,8 años y que en los sistemas de control figuran de manera permanente como no disponibles para turnos, lo que reduce la capacidad operativa del servicio. Asimismo, se advirtió falta de oportunidad en las acciones del hospital para enfrentar ausencias prolongadas.

En la visita se detectó además un pabellón no operativo dentro de la Unidad de Urgencia. El hospital informó que elaborará e implementará un plan de mejora para potenciar la capacidad de los pabellones asignados a esa área.

Infraestructura y plazo de mejoras

La fiscalización también identificó deficiencias en infraestructura y equipamiento, entre ellas baños en mal estado, ausencia de puertas, problemas de climatización, monitores con fallas y camillas deterioradas. Según se indicó, estas condiciones afectan la correcta atención de los usuarios.

Considerando el conjunto de hallazgos, la Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles al hospital para adoptar medidas que mejoren la capacidad operativa de la urgencia y para implementar acciones frente a las ausencias de personal de turno.

Todo sobre Contraloría