Ripley cierra definitivamente una de sus tiendas en conocido mall de Santiago: ¿Dónde estaba ubicada?

02 feb. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

Ripley remeció al comercio nacional tras concretar el cierre definitivo de una de sus tiendas, luego de una serie de liquidaciones realizadas durante las últimas tres semanas al interior del local.

En concreto, la medida afectó al recinto ubicado dentro de Mallplaza Los Dominicos, ubicado en Colón con Padre Hurtado, en la comuna de Las Condes.

Trabajadores serán reubicados

Según informó el medio Chócale, el pasado viernes 30 de enero, pasadas las 17:30 horas, los clientes que se encontraban en el interior fueron notificados del cierre definitivo.

"Bajaron las cortinas, llegaron los gerentes con credenciales. Sacaron a toda la gente", relató un consumidor, quien añadió que posteriormente los asistentes comenzaron a retirarse.

Los trabajadores ya estaban al tanto de la decisión de Ripley de dejar de operar en el centro comercial, por lo que la noticia no causó sorpresa entre el personal.

Este cierre se suma a otros movimientos previos de la multitienda: en 2015, Ripley cerró su tienda en Mall Portal La Dehesa, mientras que en 2024 ocurrió lo mismo en el Alto Las Condes.

Tras confirmarse la medida, la compañía emitió un comunicado informando que los empleados serán reubicados en otras sucursales de la cadena, con el fin de "priorizar su bienestar y estabilidad laboral".

"Ante la redefinición de la estrategia comercial de Mallplaza Los Dominicos —orientada a transformar su mix de tiendas y potenciar su desempeño—, Ripley Corp. y el centro comercial acordaron poner fin al contrato, reafirmando su compromiso de continuar trabajando conjuntamente para seguir fortaleciendo las operaciones en los 16 centros comerciales donde tienen presencia en Chile y Perú, así como en proyectos futuros", señaló la empresa.

