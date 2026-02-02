Tendrá más de 100 locales y estará ubicado en sector norte de la RM: El centro comercial que compró Parque Arauco

02 feb. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante adquisición realizó Parque Arauco S.A., ya que informaron que adquirieron el 100% de las adquisiciones de un futuro centro comercial. En concreto, la transacción se realizó por un valor activo de 2,3 millones de UF, cifra equivalente a cerca de US$106 millones

¿Qué centro comercial adquirió Parque Arauco?

La firma anunció la adquisición completa del futuro Parque Chicureo, el cual operará bajo la marca Arauco Chicureo e iniciará sus operaciones en el segundo semestre de este 2026 en el sector norte de la Región Metropolitana.

El futuro mall estará ubicado en la comuna de Colina, la cual es una de las zonas que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 20 años.

Según detalló Parque Arauco a través de un comunicado, Parque Chicureo contará con una superficie comercial de aproximadamente 40.000 m², distribuidos en más de 100 locales.

A esta fecha, el futuro mall presenta importantes avances, en el que destaca un mix comercial integrado, el que es liderado por una tienda Homecenter Sodimac y un supermercado Líder. Además, la infraestructura contemplará tiendas intermedias y menores, una zona de restaurantes, patio de comidas, gimnasio y espacios destinados a servicios médicos, los cuales abrirán durante el 2027.

El gerente general de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, comentó que "la adquisición de Parque Chicureo refuerza nuestra presencia en la zona norte de Santiago, en una comuna de demostrado potencial de desarrollo urbano. Este activo será un proyecto relevante para la comunidad de Colina, con una oferta comercial, gastronómica y de servicios encabezada por marcas ampliamente reconocidas, permitiéndonos seguir creciendo de manera responsable a través de un activo de gran calidad, generando valor de largo plazo para nuestros accionistas".

