Festival de Viña del Mar 2026: ¿Cuándo comienza?
- Por Miguel Aburto
Empieza el mes de febrero y el Festival de Viña del Mar ya comienza su cuenta regresiva para llevar música y humor a la Quinta Vergara, y que podrás ver a través de Mega.
La edición n.° 65 del festival latino más grande del mundo ya tiene su parrilla completa confirmada, y artistas nacionales e internacionales pisarán uno de los escenarios más importantes de la región.
Serán seis noches en Viña del Mar llenas de ritmo pop, música urbana, cumbia y, por primera vez, K-pop.
¿Cuándo comienza Viña 2026?
El Festival de Viña del Mar 2026 da el vamos el día domingo 22 de febrero con un show anglo, con el "rey de las imitaciones" y con uno de los herederos de la música clásica: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.
Viña 2026 se realizará desde el 22 hasta el viernes 27 de febrero, y algunos de los cantantes y músicos que dirán presente son: Pet Shop Boys, NMIXX, Ke Personajes, Mon Laferte, Yandel Sinfónico y Pablo Chill-E.
Además de Kramer, el humor estará a cargo de Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare con P y el Pastor Rocha.
Revisa el line-up completo de Viña 2026:
