"Bájate o te mato": Actor Osvaldo Silva rompe el silencio tras sufrir violento asalto y resultar apuñalado en Recoleta

02 feb. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

El actor nacional Osvaldo Silva se convirtió en tema de conversación este lunes luego de sufrir un violento asalto junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, en un servicentro de la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. Durante el ataque, Silva resultó apuñalado por un grupo de al menos cinco delincuentes.

En conversación con Radio Bío Bío, el intérprete entregó detalles del asalto, ocurrido cuando ambos se disponían a pagar la bencina. Según relató, al ser interceptado por los antisociales decidió resistir el robo, lo que derivó en que fuera apuñalado en extremidades superiores e inferiores, aunque sin heridas de carácter grave.

"Bájate o te mato"

En el programa Radiograma Matinal, Silva describió el momento exacto en que fue atacado: “Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima”, comentó.

El actor también reveló el nivel de violencia que enfrentaron: “Que te asalten de un minuto para otro cinco, y perdón la palabra, cinco pendejos, cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia: ‘bájate o te mato’. Entonces, todo lo que eso ocasiona, bastante terrible”.

Silva destacó la rápida llegada de Carabineros, aunque los delincuentes ya habían escapado. “Afortunadamente, Carabineros llegó muy rápido, pero los tipos se habían ido. Arrancaron en el auto, un Honda, acelerado automático, salieron volando hasta con la manguera de la bencinera colgando”.

Pese a la gravedad del hecho, el actor señaló que logró defenderse. “No se la llevaron muy pelada porque se llevaron un par de patadas y todo, pero evidentemente eso a mí me costó como dos o tres punzetazos con los tremendos cuchillos que andaban trayendo”, explicó.

Su esposa se encuentra en buenas condiciones

“Desgraciadamente, a mí me sube la adrenalina, y si no es porque Cecilia me dice ‘Osvaldo, ya, déjalo’, yo a lo mejor todavía los estoy persiguiendo… o habría terminado, como dice ella, en otras condiciones”, afirmó.

Respecto a la experiencia de su esposa, el actor señaló que Cecilia se encuentra en buenas condiciones, aunque ambos perdieron artículos personales como celulares, documentos y tarjetas bancarias. Además, el vehículo en el que se trasladaban —un Honda gris— también fue sustraído por los asaltantes.

