"Estrés térmico": Experto detalla el impacto psicológico del calor extremo y cómo cuidar tu salud mental

02 feb. 2026 - 12:28 hrs.

Las olas de calor extremo no solo afectan al cuerpo: también tienen un impacto directo y significativo en la salud mental y el bienestar emocional de las personas. Así lo explica Hermann Thomas, psicólogo y académico de ADIPA, quien advierte que las altas temperaturas pueden alterar el estado de ánimo, el sueño y la capacidad de concentración, especialmente cuando se prolongan por varios días.

El calor extremo, definido como un periodo en que la temperatura máxima diaria supera los registros históricos habituales de una localidad durante al menos tres días consecutivos, genera efectos fisiológicos, conductuales y clínicos que repercuten directamente en la salud mental.

"Las emociones no son solo experiencias subjetivas, también son estados fisiológicos. Por eso, cuando el cuerpo se ve exigido por el calor, ese mismo sistema puede activar emociones displacenteras como irritabilidad, estrés o agotamiento emocional", explica Thomas.

Durante las olas de calor es común experimentar mayor irritabilidad, cambios bruscos de humor y una sensación persistente de cansancio emocional. Esto ocurre porque el aumento de la temperatura corporal puede provocar palpitaciones, dolores de cabeza, aumento de la presión sanguínea y una sobrecarga fisiológica que dificulta la regulación emocional.

"La incomodidad constante y la fatiga reducen nuestra capacidad de autorregulación. Esto hace que reaccionemos con mayor irritabilidad o tensión ante situaciones cotidianas que normalmente toleraremos mejor", señala el académico de ADIPA.

Insomnio y dificultades de concentración

El sueño es una de las funciones más afectadas por el calor extremo. Según Thomas, las altas temperaturas disminuyen el tiempo total de descanso y dificultan alcanzar un sueño profundo y reparador, fundamental para la recuperación física y mental. “Para conciliar el sueño, el cuerpo necesita bajar su temperatura. En contextos de calor extremo, lograrlo se vuelve un desafío”, explica.

La falta de sueño reparador impacta directamente en la vida diaria y laboral. Se ha observado una reducción de la atención, la memoria y la capacidad de concentración, especialmente cuando las temperaturas superan los 30 °C. El llamado "estrés térmico" hace que el organismo priorice la irrigación sanguínea hacia la piel para disipar el calor, lo que puede afectar el funcionamiento cognitivo habitual.

Es importante saber que no todas las personas se ven afectadas de la misma manera. Las personas mayores, quienes presentan trastornos mentales diagnosticados y aquellas en contextos socioeconómicos desfavorables son especialmente vulnerables. En estos grupos influyen factores como condiciones médicas de base, el uso de ciertos medicamentos y las limitaciones para mitigar el calor.

Un ejemplo de ello fue la ola de calor en Canadá en 2021, donde se reportó que personas con esquizofrenia representaron un porcentaje significativo de los fallecimientos, situación que hoy sigue siendo objeto de investigación.

Adaptar rutinas y cuidar la salud mental

Ante un fenómeno climático sobre el cual existe poco control, la clave está en la adaptación. Ajustar horarios, flexibilizar exigencias, permitir pausas de descanso y adecuar la vestimenta son medidas concretas que pueden marcar una diferencia.

En cuanto a recomendaciones prácticas, Hermann Thomas enfatiza que no basta con “pensar positivo”. “Es fundamental reducir efectivamente el calor y aliviar el malestar físico”, señala. Entre sus sugerencias están el uso de ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible, una hidratación constante, el consumo de alimentos refrescantes, el uso de ropa liviana y la protección frente al sol en zonas sensibles del cuerpo.

Reconocer señales como irritabilidad persistente, ansiedad, sensación de agotamiento o una baja notoria en la productividad es clave para actuar a tiempo. Cuidar la salud mental durante las olas de calor es parte fundamental del bienestar integral y un desafío cada vez más relevante en el contexto del cambio climático.