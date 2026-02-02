Más de 100 sismos en una hora en el volcán Tupungatito: ¿Dónde está ubicado?

02 feb. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de hoy, más de 100 sismos fueron registrados en las cercanías del volcán Tupungatito, fenómeno que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) calificó como un "enjambre sísmico".

El volcán es uno de los más activos en todo el territorio nacional con seguidillas de temblores, pero en un informe del organismo se enfatizó que "mantiene su nivel de alerta técnica en nivel verde".

¿Dónde está ubicado el volcán Tupungatito?

A pesar de que es conocido por su leve actividad sísmica, se ubica en la Región Metropolitana. Es parte del "cordón de fuego del Pacífico" al encontrarse en la Cordillera de los Andes.

De manera exacta, se encuentra a unos 75 kilómetros al este de Santiago, cerca del límite fronterizo entre Chile y Argentina, en la comuna de San José de Maipo.

¿Cómo se puede llegar?

Para llegar a él, se debe tomar la ruta G-25 que se interna en el Cajón del Maipo. Luego de 12 km, se cruza el puente sobre el río Colorado y después se gira a la izquierda, hacia el noreste, por la ruta G-345. Después de 21 km, llegas a la Central Alfalfal y tienes que presentar un permiso del Ministerio de Bienes Nacionales.

Al pasar, se debe recorrer los últimos 20 km en vehículo hasta el sector de Chacayar, donde empieza el recorrido a pie. También puedes avanzar 4 km más y llegar hasta "el Polvillo", donde sí o sí debes iniciar la caminata de más de 3 días.

Revisa la ubicación exacta del volcán: