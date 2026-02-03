Estaría escondido en Chile: Emiten orden de captura contra líder de "Los Pulpos" condenado a cadena perpetua en Perú

03 feb. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

La policía peruana emitió una orden de captura contra Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido por ser el líder de la banda criminal llamada "Los Pulpos", y que debería estar cumpliendo una condena de cadena perpetua.

El criminal se encuentra prófugo hace casi dos años y las autoridades de ese país piensan que podría estar escondido en tierras chilenas, después de haber pasado presuntamente por Bolivia.

La búsqueda del peligroso criminal

El comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, indicó que "hay una probabilidad sostenida" de que este personaje del mundo delictual "se encuentre en Chile", consignó Emol.

Al mismo tiempo, detalló la importancia de que las policías trabajen en conjunto para ubicarlo lo antes posible. Es por este motivo que afirmó que ya se puso en contacto con Eduardo Cerna, director de la PDI, quien descartó la captura de Cruz en Chile.

¿Quién es el líder de "Los Pulpos"?

Cruz, que tiene 26 años, es el líder de "Los Pulpos" y su búsqueda inició durante 2024, tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de un comerciante en 2020, entre otra serie de delitos.

De acuerdo a lo anterior, la policía peruana cifró en 500.000 soles (alrededor de 12 millones de pesos chilenos) la recompensa para la persona que entregara información acerca de su paradero.

No se descarta que el delincuente haya cambiado su aspecto en medio de su búsqueda. De hecho, medios locales revelaron que se habría sometido a intervenciones para adulterar su apariencia y así no ser localizado.

