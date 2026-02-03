Pago Ágil en Metro: ¿Desde cuándo puedes pagar con billetera digital?

03 feb. 2026 - 13:00 hrs.

El sistema del Metro de Santiago contará con una nueva forma de adquir boletos, que se conoce como Pago Ágil, y falta muy poco para que entre en vigor.

Esta implementación, orientada a la modernización del transporte público, permitirá llegar al tren o al metro sin tener que pasar por la boletería.

¿Desde cuándo se puede pagar con Pago Ágil?

Según lo difundido en las redes sociales oficiales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Pago Ágil estará disponible en el sistema de transporte público a partir del próximo 13 de febrero de 2026.

Con la entrada en vigor de esta medida se podrá pagar directamente con tarjetas bancarias, ya sean físicas o billeteras digitales, en el Metro de Santiago y en los trenes EFE Central. No aplica para tarifas reducidas ni para Red Movilidad.

Se estima que al finalizar el año, esta opción también estará disponible para ser usada en los buses.

Consideraciones del nuevo método para pago de transporte

Para obtener el boleto con Pago Ágil solo es necesario acercar tu tarjeta de débito o crédito a los validadores de Metro o Tren Nos-Estación Central.

Es fundamental saber que para mantener la intermodalidad y pagar un solo pasaje en la ruta de transporte, hay que ocupar la misma tarjeta y el mismo dispositivo.

Si no se usa el mismo medio de pago se pierde el acceso a la integración tarifaria y hay que pagar un nuevo pasaje en el viaje combinado en Metro y tren Nos-Estación Central.

En el sitio web de Pago Ágil, al que se puede ingresar por medio del siguiente enlace, se encuentran todos los detalles para el uso de este método.

