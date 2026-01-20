Estipendio para cuidadores: Estas son las reglas de preferencia para el pago de dinero

20 en. 2026 - 07:00 hrs.

El pago a cuidadores es un beneficio diseñado para favorecer económicamente a los encargados de cuidar a personas con algún tipo de dependencia severa y que no perciban remuneración por esta labor.

Esta iniciativa gubernamental está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el pago lo administra el Instituto de Previsión Social (IPS), según lo reseñado por ChileAtiende.

Requisitos para el estipendio

No es necesario que el destinatario haga una postulación formal para acceder a esta bonificación. Si el causante está inscrito en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, se gestiona a través del equipo médico del centro de atención primaria de salud de la persona discapacitada.

La persona con dependencia no puede estar institucionalizada en un establecimiento de larga estadía, y su cuidador no debe recibir una remuneración.

¿Cuáles son las reglas para el pago a cuidadores?

La regla de preferencia para el pago sigue el siguiente orden. Primero se toma en cuenta la severidad de la dependencia del causante, que es valorada con el Índice de Barthel.

Si el causante es menor de 7 años, no se le puede aplicar el Barthel, pero se solicitará una certificación médica que expreserá un puntaje similar al del mencionado índice.

En segundo lugar, se considera la antigüedad de la postulación del causante, dando prioridad a la más antigua. Y, en tercer lugar, se tiene en cuenta la clasificación socioeconómica del causante según el Registro Social de Hogares.

Este es el monto del estipendio

Por concepto del pago a cuidadores, se recibe un monto máximo mensual de $32.991 a través de depósito bancario.

El valor asignado se ajusta anualmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado en el mes de diciembre del año anterior.

Cabe destacar que un cuidador de varias personas puede percibir hasta tres pagos, si hay vínculos consanguíneos o afinidad con sus causantes. En el caso de que no haya parentescos, se reciben hasta dos.

