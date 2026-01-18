Compensación por expectativa de vida para mujeres: Por esta razón pueden suspender los pagos

18 en. 2026 - 12:00 hrs.

A través de la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para las mujeres, beneficio que surgió con la Reforma a las Pensiones, las autoridades buscan disminuir la brecha existente en el pago de pensiones entre hombres y mujeres.

Para reducir la desigualdad existente entre los montos que se entregan a ambos géneros, busca complementar la pensión de mujeres jubiladas, ya que ellas reciben menos dinero por tener mayor expectativa de vida.

¿Por cuáles razones se pueden suspender los pagos de la compensación por expectativa de vida para mujeres?

Así como existen algunos requisitos qué cumplir para recibir el beneficio, también hay algunos motivos por los que se puede perder el aporte en caso de no tenerlos en cuenta.

Podrán perder la compensación por expectativa de vida, las mujeres que:

Fallezcan.

Permanezcan fuera de Chile por más de 180 días, continuos o no, dentro de un mismo año calendario.

No cobren el beneficio por seis meses consecutivos.

¿Cuándo se comienza a pagar la compensación para mujeres por expectativa de vida?

Al igual que el resto de beneficios que trae la Reforma de Pensiones, como el Beneficio por Años Cotizados, el pago de esta compensación para mujeres pensionadas comenzó en enero de este 2026.

