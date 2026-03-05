¿Trabajaste fuera de horario? Este es el plazo legal para cobrar las horas extraordinarias

05 mar. 2026 - 12:00 hrs.

La legislación laboral chilena protege activamente el pago de las horas extraordinarias trabajadas, que son todas aquellas cumplidas sobre el límite establecido por la normativa.

Si bien la empresa debe compensar económicamente ese tiempo adicional que invirtió la persona, puede olvidar esta obligación financiera bajo condiciones específicas.

¿En cuánto tiempo deben cobrarse las horas extraordinarias?

La Dirección del Trabajo (DT) señala que un trabajador tiene hasta seis meses para recibir el pago por el tiempo adicional trabajado, contado a partir del momento en que debió ser pagado.

Una vez que se cumple este plazo, no tendrá derecho a exigir el pago ante el empleador, pues la normativa indica su prescripción.

¿Cómo se calcula el pago de las horas extraordinarias?

Cabe mencionar que, para calcular el pago de las horas extra, el empleador debe dividir el sueldo mensual entre 30, multiplicar el resultado por 28 y dividirlo por 176. Este procedimiento permite precisar el valor de la hora ordinaria base.

Luego, se debe añadir sobre el resultado de la operación el recargo obligatorio del 50% por cada hora ordinaria. Las labores por tiempo adicional no deben ser mayores a dos horas por día ni perjudicar la salud del trabajador.

