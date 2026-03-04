Sueldo mínimo: ¿Cuál es el monto para este 2026?

04 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Después del 1 de enero, el sueldo mínimo en Chile se estableció en un nuevo monto para 2026, el cual puede variar conforme al tipo de trabajo y a la edad del trabajador.

La Ley N°21.751 determina las obligaciones de los empleadores hacia su personal, siendo el nuevo salario una de las que comenzó a aplicarse en todo el país de forma inmediata.

¿De cuánto es el sueldo mínimo en 2026?

La Dirección del Trabajo (DT) indica que el ingreso básico para la mayoría de trabajadores dependientes quedó en $539.000 mensuales. Este dinero corresponde a las personas de entre 18 y 65 años.

Los empleados menores de 18 años y los mayores de 65 años cuentan con un salario diferente. Las empresas tienen la obligación de pagarles $402.082 al mes.

Asimismo, la ley contempla una cantidad destinada para cubrir fines no remuneracionales, una categoría que quedó fijada en $347.434 por mes.

