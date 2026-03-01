¿Cuándo subirán los sueldos en el sector público tras el reajuste?

01 mar. 2026 - 17:00 hrs.

El aumento de sueldo en el sector público ya es una realidad. La promulgación de la Ley N° 21.806 trae consigo importantes variaciones económicas para los funcionarios chilenos

Este ajuste pretende mejorar el poder adquisitivo de los empleados ante la subida de precios. Sin embargo, no será inmediato, pues se aplicará en dos momentos hasta alcanzar el total acordado.

Fecha de reajuste de suelos en el sector público

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) informó que los trabajadores recibieron un incremento del 2% retroactivo, que cuenta desde diciembre de 2025, el cual verán reflejado en sus próximas remuneraciones.

Asimismo, en junio de 2026 se implementará el segundo aumento del 1,4% para llegar a la meta del 3,4% del reajuste pactado.

La normativa también asegura la entrega de beneficios adicionales, como el pago de aguinaldos y del Bono de Término de Conflicto, para que sigan integrando el ingreso anual de los trabajadores estatales.

Finalmente, se establecen reglas sobre la modalidad laboral y se posterga el teletrabajo en las oficinas estatales, ya que se decidió que esta forma de operar será revisada nuevamente en marzo de 2027.

