¿Cuánto dinero se dará este 2026 por concepto de Pago a cuidadores?

En 2026, otro de los beneficios que se mantendrá para las familias es el pago a cuidadores (estipendio), pues reconoce su esfuerzo al brindar asistencia y cuidados de forma voluntaria y gratuita a personas con discapacidad o dependencia.

Es un aporte monetario para quienes cuidan a una persona que no puede realizar por sí sola actividades diarias (causante), una condición que tiene distintos niveles y debe estar certificada por un profesional.

Monto del pago a cuidadores en 2026

De acuerdo con la Ventanilla Única Social, la cantidad base es de hasta $32.991 por mes, que puede subir a $98.973 si el cuidador está a cargo de tres causantes distintos, solo si son sus parientes por consanguinidad o afinidad.

En cambio, puede obtener hasta dos estipendios por distintos causantes si no existe vínculo de parentesco entre el cuidador y ellos.

Requisitos para obtener el pago a cuidadores

Aunque está destinado para el colaborador, es el causante quien debe cumplir con lo siguiente:

Estar inscrito en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (CESFAM, CECOF, posta rural u otro).

Tener un cuidador o cuidadora que no recibe remuneración.

No estar institucionalizado en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores o en otra institución similar para personas de menor edad.

¿Cómo solicitar el pago a cuidadores?

El beneficiario debe acudir al establecimiento de atención primaria donde está inscrito el causante y realizar la solicitud. La entrega se realiza el mismo mes de la fecha en que se concede.

Se mantendrá mientras se cumplan los requisitos de acceso y exista la disponibilidad económica en las leyes de presupuestos del sector público de los años respectivos.

