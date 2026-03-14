Bono Logro Escolar: Estos son los dos tramos de pago

14 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio que está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Es importante mencionar que el beneficio se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población. Además, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.

¿En qué tramos se paga el beneficio?

El Bono Logro Escolar se paga en dos tramos, los que dependen del desempeño del estudiante y sus montos son los siguientes:

$85.057: Para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $51.036: Para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Este beneficio no requiere de postulación, ya que se asigna de manera automática a las personas que cumplan con los requisitos.

Si tienes dudas sobre si te corresponde el beneficio, puedes consultar en este enlace (clic acá para acceder). Una vez adentro, solo debes digitalizar tu RUT y fecha de nacimiento o ingresar con tu Clave Única.

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