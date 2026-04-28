Presidente Kast respaldó a Poduje y Quiroz tras polémica por Ley de Humedales y oficio de recorte de gastos

28 abr. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast salió nuevamente a respaldar a los ministros de Vivienda, Iván Poduje, y de Hacienda, Jorge Quiroz tras las últimas polémicas por la Ley de Humedales y por el oficio que recomendaba eliminar diversos programas.

Durante una reunión en Valdivia, se le recordó a Poduje que Valdivia es considerada como humedal. En ese contexto, el titular de Vivienda cuestionó: “Dígale a las familias eso pues (...). ¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti) con la Ley de Humedales?”.

¿Qué dijo Kast sobre Poduje?

Durante la entrega de 115 títulos de dominio en el marco de su gira por la región de O'Higgins, el mandatario señaló que "uno puede cambiar la forma, puede mejorar la forma. Y bienvenidas las correcciones que se puedan hacer en distintas áreas, pero yo puse hoy día el tema en la entrega de viviendas. Nadie me preguntó, pero yo lo puse, porque me interesa que hablemos de humedales".

"Analicemos qué va a pasar a futuro con la Ley de Humedales. ¿Es favorable para el desarrollo país? Nosotros encontramos muy favorable que se cuiden y establezcan zonas para humedales, sí. Pero un tranque de un campo, ¿es un humedal? ¿El río Mapocho? Ya, humedal. ¿Pero cuánto afecta la constructibilidad? ¿Hasta cuántos metros es que se produce contaminación por polvo en suspensión del río?", planteó.

En esta línea, mencionó lo ocurrido en una reunión en Valdivia. "No se habría hablado de humedales como se está hablando hoy día si no hubiese sido por la discusión que se dio en Valdivia. Bienvenida a la discusión, vamos ahora al fondo. ¿Se discute la forma? Muy bien, arreglemos la forma, vamos al fondo, vamos al fondo de lo que ocurre con las platas de todos los chilenos", dijo Kast.

¿Qué dijo Kast sobre Quiroz?

Por otro lado, el Presidente defendió al titular de Hacienda y sostuvo que “el ministro Quiroz está haciendo un gran trabajo, muy difícil, porque tiene que decirle a Chile que no están todos los recursos para cumplir todas las demandas”.

Kast aseguró que la administración no eliminará derechos, pero recalcó que "tenemos que ordenar la casa, y eso implica decisiones complejas".

Respecto a las polémicas, el jefe de Estado afirmó que "de algo que puede generar discusión política y de formas, vamos al fondo. Lo importante es cómo usamos bien los recursos de todos los chilenos".

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