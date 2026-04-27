Video muestra cómo fue el saludo entre Kast y Boric en ceremonia de aniversario de Carabineros

27 abr. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast y el expresidente Gabriel Boric protagonizaron uno de los momentos más comentados durante la conmemoración del aniversario 99 de Carabineros de Chile, luego de que ambos se saludaran en medio de la ceremonia oficial.

La actividad reunió a representantes de los distintos poderes del Estado y a diversas autoridades políticas en una jornada marcada por el reconocimiento a la labor policial. En ese contexto, la presencia de Boric y el saludo con Kast no pasó desapercibido entre los asistentes.

Kast lideró la ceremonia

El gesto ocurrió en el marco del acto protocolar encabezado por el mandatario, quien lideró la ceremonia de aniversario de la institución uniformada junto al alto mando de Carabineros, como la del General Director Marcelo Araya y otras figuras del mundo político nacional.

La imagen del saludo entre ambos rápidamente llamó la atención, considerando las diferencias políticas entre ambos líderes.