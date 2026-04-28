Anuncian "Día de la Teletón": ¿Cuál es la fecha del evento solidario este 2026?

28 abr. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

"Nuestra idea es que el primer sábado de noviembre sea el día de la Teletón y la solidaridad, y que ese día se traslade al domingo, para que ese sea el día de la familia", fueron las palabras de Mario Kreutzberger al Presidente José Antonio Kast en marzo de este año, a menos de una semana de asumir el cargo.

Al escucharlo, el Mandatario confirmó que pretendía poner en marcha la iniciativa, la cual se hizo realidad este martes 28 de abril, cuando encabezó el inicio de la campaña de la Teletón 2026.

Lanzan campaña 2026 de la Teletón

En una ceremonia encabezada por el Mandatario, en la que estuvo acompañado por varios de sus ministros, se hizo la firma simbólica de un proyecto de ley para decretar el primer sábado de noviembre como el "Día de la Teletón".

En la instancia, quedó establecido que la Teletón 2026 se concretará el viernes 6 y sábado 7 noviembre, pero no solo eso, ya que el domingo 8 también tendrá un significado.

El proyecto encabezado por el Gobierno busca que el primer sábado de noviembre de cada año, sea el "Día de la Teletón", mientras que el domingo siguiente se transforme en el "Día Nacional del Encuentro Familiar".

¿Qué dijo el Presidente Kast?

El Presidente Kast manifestó que "esto va mucho más allá de la rehabilitación de una discapacidad. Es rehabilitar el alma de la persona, es sentirse bien".

"Sería imposible para el Estado, hoy día, lograr lo que ustedes han logrado. Por eso es tan importante esa unión entre lo público y lo privado. Gracias por ese compromiso", sostuvo.

Agregó que "esa generosidad de la persona más humilde, que llega con $500 o $1.000, hasta esos aportes gigantescos, gracias a todos".

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