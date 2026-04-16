Exembajadora de la Teletón recibe importante premio en Países Bajos: ¿Quién es y de qué se trata?

16 abr. 2026 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

La estudiante de Derecho y activista chilena por los derechos de las personas con discapacidad y exembajadora de la Teletón, Isidora Uribe Silva, de 21 años, recibió el prestigioso premio "Libertad frente a la Necesidad" que entrega la Fundación Roosevelt en Middelburg, Países Bajos.

El galardón la ubica junto a importantes personalidades mundiales que también lo han recibido, como Nelson Mandela, Angela Merkel, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y, recientemente, Gisèle Pelicot.

¿Por qué fue premiada Isidora Uribe?

Isidora Uribe recibió el Premio "Freedom for Want" (Libertad frente a la Necesidad) por su compromiso con la inclusión social y su labor en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Su nominación destacó su experiencia personal, la creación de la organización "Encuentra tu lugar" y del concepto de "Agente Inclusivo", que busca que las personas se comprometan —desde sus diferentes espacios— a identificar barreras, generar conciencia y promover cambios que permitan construir entornos más accesibles y respetuosos de la diversidad.

La fundación también reconoció que en 2022 Isidora fue nombrada una de las 17 Jóvenes Líderes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas. Además, ha participado como integrante del Comité de Movilización Adolescente de Generación Igualdad y como miembro de la Red Internacional de 100 Líderes de ONU Mujeres, formando parte de su grupo de trabajo a nivel global.

"La extraordinaria determinación y la inquebrantable pasión de Isidora Uribe Silva son una fuente de inspiración para muchos. A través de su trabajo como conferencista internacional y de su exitosa comunidad digital, entrega una voz poderosa a las personas con discapacidad, en Chile y más allá", indicó la organización al momento de nominar a la estudiante de Derecho.

Isidora Uribe Silva

"Nadie debería ser dejado atrás por una condición con la que nació

Como parte de su discurso de aceptación, Isidora Uribe señaló que era imposible hablar de inclusión sin recordar su experiencia de vida: "Cuando tenía 12 años sufrí de bullying y la escuela donde estudiaba me excluyó. Pero fui una de las afortunadas, porque tengo dos padres que estuvieron conmigo y desafiaron el sistema para defender mi educación".

En este sentido, remarcó que "nadie debería ser dejado atrás por una condición con la que nació y que no eligió tener", e hizo un llamado a los gobiernos, instituciones y el mundo privado a fomentar una cultura de inclusión.

"Ya no podemos esperar más por los cambios. Si tenemos la posibilidad, debemos hacerlo juntos. Porque un mundo donde una persona con una diferencia es excluida no es un mundo libre", finalizó.

El Premio de las Cuatro Libertades

La joven —quien en 2011 y con 6 años de edad fue embajadora de la campaña de Teletón— fue una de las personas distinguidas este año con el "Four Freedoms Awards" (El Premio de las Cuatro Libertades), que instauró Eleanor Roosevelt en 1950 para honrar a personas y organizaciones que defienden los ideales del famoso discurso de su esposo, Franklin D. Roosevelt, de 1941, que abogaba por la libertad de expresión, libertad de culto, libertad frente a la necesidad y libertad frente al miedo.