Tras cierre del Prosit: Este es el local que abrió en su reemplazo en Plaza Baquedano

13 may. 2026 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante décadas, el local Prosit fue uno de los puntos clásicos de encuentro de la capital. Sin embargo, a comienzos de mayo anunció el cierre definitivo en el centro de Santiago.

Fundado en 1987 por Faustino Prosit fue uno de los primeros locales en adoptar el estilo de los tradicionales diners estadounidenses en Santiago. En sus mejores años, el recinto podía recibir a cerca de un centenar de personas y se convirtió en parada obligada para músicos, artistas y escritores de las décadas de los 80, 90 y 2000.

El cierre del Prosit y la llegada de un nuevo concepto

Aunque en sus últimos años el local ya no vivía el mismo auge de décadas anteriores, su cierre generó reacciones entre quienes lo consideraban parte importante de la identidad urbana del sector.

El espacio ahora será ocupado por El Rey de las Micheladas, cadena gastronómica que continúa expandiéndose en distintos puntos de la capital. La llegada de este local abrió además un debate sobre la transformación cultural y estética del barrio.

Ignacio Orellana, dueño de la cadena, aseguró que buscarán mantener parte de la esencia del histórico recinto.: “Sabemos que es un sitio icónico”, señaló, adelantando que el nuevo proyecto intentará combinar elementos de la identidad del Prosit con la propuesta del nuevo local.

El debate por la identidad del barrio

El cierre del histórico local también provocó reflexiones sobre los cambios que ha vivido el sector de Plaza Italia y Barrio Lastarria en los últimos años.

Por su parte, Haroldo Salas, creador de la cuenta “Los Bares son Patrimonio”, destacó que el valor del Prosit iba mucho más allá de su cocina: “Fue un referente más bohemio que culinario”, sostuvo, resaltando su ubicación estratégica y el vínculo que tuvo con la cultura santiaguina de los años 90 y 2000.

Emotiva despedida en redes sociales

El local Prosit compartió un emotivo mensaje de despedida el pasado 3 de mayo en Instagram, donde agradeció a sus clientes: “Hoy nos toca despedirnos de estos rincones que fueron testigos del esfuerzo incansable de quienes entregaron su tiempo y corazón para mantener vivo el Prosit”, postearon.