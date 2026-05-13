Así es la mansión más cara de Estados Unidos: 32.000 metros cuadrados, vista al Pacífico y comodidades de resort

13 may. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una propiedad que redefine el lujo extremo se posiciona como la mansión más cara de Estados Unidos. Ubicada en Bel Air, en Los Ángeles, esta megavivienda combina dimensiones descomunales con servicios propios de un resort de alto nivel, aunque diseñada para una sola familia.

El inmueble se emplaza en un terreno de 32.000 metros cuadrados, colindante con el Bel-Air Country Club, y ofrece vistas privilegiadas a la ciudad de Los Ángeles, al océano Pacífico y al campo de golf. En total, cuenta con 6.500 metros cuadrados habitables.

Así es la mansión más cara de Estados Unidos

De acuerdo a Expansión, la residencia principal, ubicada en Chalon Road, dispone de:

10 dormitorios principales con vestidor

con vestidor 13 dormitorios adicionales para el personal

El nivel de equipamiento está pensado para replicar la experiencia de un hotel de lujo:

Zona de bienestar con sauna, hammam y varios jacuzzis

Peluquería y salón de belleza

Gimnasio de alto estándar

de alto estándar Cocina completamente equipada , al nivel de un restaurante

, al nivel de un restaurante Lavandería

Biblioteca

Sala de cine privada con capacidad para una docena de personas

Expansion

Expansion

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Un “resort privado” con todo tipo de espacios exteriores

El exterior de la propiedad es igual de impactante. El jardín, de dimensiones comparables a un coto de caza, incluye: Piscina exterior e interior climatizada, Solárium, Fuentes y jardines ornamentales, Terrazas y comedores de verano y Cancha de tenis.

Además, el complejo incorpora una residencia independiente destinada a invitados, con:

6 dormitorios para huéspedes

para huéspedes 10 habitaciones adicionales para personal de apoyo

Todo esto convierte la propiedad en una especie de resort privado de escala XXL.

Expansion

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Precio récord en el mercado estadounidense

La mansión está actualmente en venta por 400 millones de dólares (alrededor de $355.120.000.000), posicionándose como la propiedad residencial más cara del país.

La comercialización está a cargo de The Beverly Hills Estates, con sede en West Hollywood, y se encuentra publicada en la plataforma James Edition.