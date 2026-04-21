Reino Unido prohíbe para siempre la compra de cigarros a nacidos desde 2009: Buscan tener una generación libre de humo

21 abr. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Parlamento del Reino Unido aprobó un proyecto de ley que prohibirá de forma permanente la compra de cigarros a todas las personas nacidas desde el 1 de enero de 2009, en una histórica medida que busca crear la primera generación libre de humo en ese país.

La iniciativa fue respaldada en ambas cámaras legislativas y solo resta la aprobación real para convertirse oficialmente en ley a partir de 2027. De concretarse, ningún menor que hoy tenga 17 años o menos podrá comprar tabaco durante toda su vida.

Buscan una generación sin humo

El proyecto forma parte del plan sanitario impulsado por el gobierno británico para reducir el tabaquismo, prevenir enfermedades y aliviar la presión sobre el sistema público de salud.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, calificó la aprobación como un "momento histórico para la salud de la nación" y aseguró que permitirá construir la "primera generación libre de humo, protegida de una vida de adicción y daños".

De esta manera, la edad legal para adquirir tabaco aumentará cada año, hasta que en un futuro esté prohibida la venta de cigarrillos.

Actualmente, según cifras del Servicio Nacional de Salud (NHS), el tabaquismo provoca cerca de 75 mil muertes al año en Inglaterra y está vinculado a una cuarta parte de los fallecimientos.

También regula cigarrillos electrónicos

La normativa además entregará nuevas facultades al Gobierno para restringir sabores, envases y comercialización de cigarrillos electrónicos, especialmente aquellos orientados a jóvenes.

Asimismo, permitirá prohibir su uso en lugares donde ya está vetado fumar e incluso ampliar las zonas libres de humo hacia espacios exteriores como parques infantiles y sectores cercanos a escuelas y hospitales.

Otros países ya avanzaron en medidas similares

Reino Unido no es el primero en impulsar este tipo de restricciones. En 2022, Nueva Zelanda aprobó una ley similar para nacidos después de 2008, aunque posteriormente fue derogada tras un cambio de gobierno.

En tanto, Maldivas implementó en 2025 una prohibición equivalente para personas nacidas desde 2007.