Apoyo aéreo operativo de largo alcance: Reino Unido comienza a enviar más de 120.000 drones a Ucrania

17 abr. 2026 - 14:15 hrs.

Más de 120.000 drones se dirigen a Ucrania desde Reino Unido, con el fin de servir como un apoyo aéreo operativo de largo alcance. Este sería el paquete más grande de su tipo jamás suministrado.

Según un comunicado oficial, el envío incluirá drones drones de ataque de largo alcance, drones de inteligencia y reconocimiento, drones logísticos y capacidades marítimas. Las entregas habrían comenzado este mes.

El propósito de esta transacción estratégica sería “hacer retroceder a Putin”. Además, la iniciativa estaría impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo en todo el Reino Unido.

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¿Qué dicen las autoridades al respecto?

“En el quinto año de la brutal guerra de Putin, el Reino Unido está intensificando su apoyo y proporcionando este año a Ucrania el mayor número de drones de su historia”, expresó el secretario de Defensa, John Healey.

Healey sostiene que este “apoyo aéreo” sería un eficaz refuerzo a la indumentaría con la que actualmente cuentan las fuerzas militares de Volodímir Zelenksi.

“Este importante refuerzo con drones de eficacia probada en combate proporcionará a las fuerzas ucranianas la capacidad que necesitan para defender a su pueblo y contraatacar la agresión rusa”, añadió el funcionario.

Agregó que con los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el Medio Oriente, tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Putin buscaría distraer.

“Con la mirada puesta en Oriente Medio en las últimas semanas, Putin quiere distraernos, pero los ucranianos siguen luchando con enorme valentía y nada nos impedirá seguir apoyándolos el tiempo que sea necesario para lograr la paz”, precisó el informe.

Por medio de la nueva alianza de defensa líder a nivel mundial, acordada el mes pasado, se espera que Ucrania y Reino Unidos colaboren para reforzar la capacidad defensiva global.

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