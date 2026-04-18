"Nos alegra haberte ayudado": misteriosas voces en su cabeza alertan a una mujer de un tumor cerebral y el diagnóstico lo confirma

18 abr. 2026 - 14:15 hrs.

Una mujer en Reino Unido experimentó un suceso médico único en la historia tras comenzar a escuchar misteriosas voces desconocidas, repentinas alucinaciones auditivas que la guiaron con una asombrosa precisión hasta salvar su propia vida.

Los especialistas psiquiátricos documentaron este insólito episodio donde la mente humana superó cualquier límite clínico registrado, pues la paciente detectó una enfermedad neurológica oculta gracias a precisas advertencias surgidas de la nada.

El extraño caso psiquiátrico y neurológico de una mujer en Reino Unido

La paciente de 40 años comenzó a escuchar voces que afirmaban trabajar en el Hospital Infantil Great Ormond Street, en Londres. Estas le proporcionaron datos precisos y ella los ignoró por completo, aunque luego descubrió que eran reales y contenían un importante mensaje médico, según el informe publicado en British Medical Journal (BMJ).

Por esta razón, acudió a su médico y este la envió a una clínica psiquiátrica, donde fue diagnosticada inicialmente con psicosis alucinatoria funcional. Si bien la terapia psicológica y los medicamentos antipsicóticos silenciaron las manifestaciones, estas volvieron al poco tiempo exigiendo atención hospitalaria inmediata.

Las alucinaciones le indicaron la dirección de un centro de tomografías y a realizarse un escáner craneal. Aunque el hospital rechazó la petición en un inicio, alegando falta de justificación clínica, el especialista optó por autorizar el examen para intentar tranquilizar a su alterada paciente.

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Los resultados confirmaron exactamente la aterradora advertencia: tenía un meningioma parafalcino (tumor cerebral) creciendo entre ambos hemisferios cerebrales. El bulto medía más de 6,4 centímetros de largo, obligando a los neurocirujanos a programar una intervención quirúrgica de urgencia.

¿Cuál es la explicación científica?

Tras la exitosa operación, las voces le dijeron “Nos alegra haberte ayudado. Adiós” y desaparecieron. Luego, los médicos suspendieron inmediatamente toda la medicación psiquiátrica y, 12 años después, la paciente confirmó que su salud está perfecta y que no ha experimentado alguna nueva alucinación.

Este expediente es el primer registro documentado de psicosis que brinda diagnósticos precisos sobre una patología invisible. Los médicos investigadores debaten intensamente cómo el cerebro humano logró procesar esta amenaza interna, transformándola en una narrativa auditiva estructurada y coherente.

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Varios científicos argumentan que las terminaciones nerviosas ubicadas en las meninges detectaron la presión que ejercía el enorme tumor craneal, llevando al subconsciente de la paciente a transformar la ansiedad física en voces externas para alertarle a su mente consciente sobre el peligro de muerte que enfrentaba, reseñó Livescience.

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