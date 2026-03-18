Fue a realizarse un procedimiento estético y terminó ciega de un ojo: Médico argentino fue condenado

18 mar. 2026 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un médico fue condenado por la justicia de Argentina a pagar una indemnización luego de realizar una intervención estética que dejó a una paciente con pérdida irreversible de la visión en su ojo izquierdo.

Según quedó acreditado en el juicio de segunda instancia, el médico le realizó un procedimiento estético en la zona glabelar (del entrecejo), causándole un daño irreparable y de por vida.

Quedó ciega y no recibió atención oportuna

Durante el fallo se informó que el profesional aplicó un relleno de plasma gel o ácido hialurónico, sin precisar cuál utilizó, pese a que ambos tratamientos conllevaban riesgos similares.

A causa de esta mala práctica, la paciente sufrió un bloqueo de una de las arterias que irrigan el nervio ocular y/o la retina, lo que la dejó ciega del ojo izquierdo y le causó una reducción de su tamaño, obligándola posteriormente al uso de una prótesis ocular.

Además, la fallida intervención le causó una necrosis en la zona y una cicatriz permanente en la frente, de acuerdo a una publicación de Diario Constitucional.

Cuando la paciente comenzó a sufrir los problemas, el médico tratante no la llevó de inmediato a un servicio de urgencia, sino que le dio analgésicos y recién al día siguiente le recomendó una interconsulta, por lo que la atendió otro profesional después de 48 horas, cuando la lesión ya era irreversible.

Indemnización

Finalmente, el fallo acreditó que el profesional nunca le entregó información clara ni le advirtió a la mujer de los riesgos de la operación, por lo que acogió la demanda de daños y perjuicios por mala praxis médica.

En consecuencia, el tribunal condenó al médico a pagar una indemnización de $5.769.555 de pesos argentinos, es decir, $3.7 millones de pesos chilenos.

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