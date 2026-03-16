La rescataron con hipotermia: Mujer habría sido encerrada en una cámara frigorífica por su hijo para robarle casi $20 millones

16 mar. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una impactante historia policial fue la que se registró en las últimas horas en la ciudad de Pilar, Argentina, donde una mujer de 50 años fue rescatada tras haber estado casi tres horas encerrada en una cámara frigorífica en su casa.

Tras salir del lugar con principio de hipotermia, la mujer denunció que su hijo habría intentado matarla para robarle una caja de seguridad que guardaba 30 millones de pesos argentinos, alrededor de casi 20 millones de pesos chilenos.

Vecino escuchó golpes y logró rescatarla

El cinematográfico operativo de rescate comenzó cuando un vecino escuchó golpes desesperados que provenían del interior de una casa en el sector de Villa Rosa.

El hombre se acercó al domicilio y descubrió que su vecina estaba encerrada en un gran refrigerador que la mujer usaba para su negocio de pescado congelado, según publicó TN.

De inmediato forzó la puerta que estaba bloqueada con madera y encontró a Blanca Arriola temblando, sin fuerzas y con hipotermia. La mujer se quedó un rato a pleno sol para recuperar su temperatura corporal y finalmente confirmó su peor pesadilla: le habían robado 30 millones de pesos argentinos.

Acusó a su hijo

El único que sabía de esa caja era su hijo, a quien acusó como el responsable de dejarla encerrada y del robo: "Mi hijo me quiso matar", declaró a la policía.

El apuntado es Andrés Arriola, de 32 años, que vivía con su madre en la misma casa. Cuando ella le pidió ayuda para sacar mercadería, el sujeto la habría empujado hacia adentro, cerró la puerta, encendió el motor de la cámara frigorífica para tapar los gritos de auxilio y escapó de la casa con el dinero.

Para suerte de la madre, el motor del frigorífico se apagó automáticamente al llegar a cierta temperatura, lo que permitió que su vecino escuchara y la pudiera rescatar.

Al poco rato, el hijo regresó al hogar y preguntó qué había pasado. Su madre le respondió indignada: "Lo que me hiciste no tiene perdón, esto no te lo voy a perdonar". El joven negó las acusaciones, aunque fue detenido por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa.

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