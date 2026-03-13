Compró un café en una bencinera y terminó con quemaduras: La justicia ordenó pagar una gran indemnización

13 mar. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un tribunal en Argentina condenó a la bencinera YPF a pagar una millonaria indemnización a una mujer que sufrió quemaduras tras comprar un café en una de sus estaciones de servicio.

Se le derramó café caliente en el cuerpo

El incidente ocurrió cuando la víctima compró un café con leche que recibió en un vaso desechable. Cuando regresó a su auto, el envase se rompió y el líquido caliente se derramó sobre su cuerpo, causándole diversas lesiones.

Posteriormente, su pareja regresó a la tienda para pedir ayuda, lugar en el que el personal se disculpó y le facilitó el libro de reclamos, dejando constancia de que el accidente ocurrió por un defecto del vaso.

A pesar de ello, la mujer decidió llevar el caso a la justicia bajo la Ley de Defensa del Consumidor, pues argumentó que los proveedores tienen la obligación de ofrecer productos que no representen riesgos para los consumidores.

Indemnización

YPF intentó desvincularse de cualquier responsabilidad tras argumentar que no operaba directamente la estación de servicio, ya que esta funciona bajo un sistema de franquicia administrado por un tercero, aunque bajo su marca comercial.

En tanto, el administrador del local aseguró que el vaso estaba en buenas condiciones y alegó que no había pruebas de lo contrario.

Sin embargo, el tribunal finalmente acreditó la responsabilidad de la tienda, por lo que obligó a YPF y al titular del establecimiento a pagar solidariamente un total de 1.008.077 pesos argentinos, es decir, cerca de 664 mil pesos chilenos.

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