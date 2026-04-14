"Empezó a morir 12 horas antes": La impactante revelación de fiscal en nuevo juicio por muerte de Diego Maradona

14 abr. 2026 - 18:47 hrs.

¿Qué pasó?

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó este martes en Argentina, con una contundente acusación de la fiscalía contra el equipo médico que atendía al exfutbolista, al que calificó como “un grupo de improvisados” que habría acelerado el deterioro de su salud.

El ídolo argentino falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 producto de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar, tras varias horas de agonía en una residencia privada en Tigre, donde se recuperaba de una neurocirugía.

"Jamás se escuchó su corazón"

En el proceso, siete profesionales de la salud —entre médicos, psicólogos y enfermeros— enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, lo que implica que habrían sido conscientes de que sus acciones podían provocar la muerte.

“Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte, cualquiera que se le hubiese ocurrido trasladarlo en su última semana a una clínica en un auto o ambulancia le salvaba la vida”, acusó el fiscal Patricio Ferrari en su alegato de apertura ante el tribunal en San Isidro.

El persecutor también sostuvo que se trató de “todo tipo de omisiones” en una “internación cruel, lapidaria, desprovista de todo”, reforzando la tesis de negligencia médica.

Durante la audiencia, el abogado Fernando Burlando exhibió un estetoscopio y afirmó: “En este pequeño instrumento (...) jamás se escuchó su corazón”, apuntando a una supuesta falta de controles básicos entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020.

En contraste, las defensas sostienen que la muerte del exfutbolista no pudo ser evitada. El abogado de Leopoldo Luque afirmó que “murió de un infarto” y que no existía un cuadro previo que condujera necesariamente a su fallecimiento.

Un juicio que podría extenderse hasta julio

El proceso se reanuda tras el escándalo que anuló el primer juicio en 2025, luego de que se revelara la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental clandestino sobre el caso, lo que derivó en su destitución.

El juicio contempla unas 30 audiencias y podría extenderse al menos hasta julio, mientras que los imputados arriesgan penas de entre 8 y 25 años de prisión.