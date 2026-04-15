Gobierno activa Alerta Sanitaria Oncológica para enfrentar lista de espera de 33 mil pacientes: Conoce los detalles

15 abr. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que comenzó a regir la Alerta Sanitaria Oncológica en todo el país, luego que el decreto fuera publicado este miércoles en el Diario Oficial, tras la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

La medida permitirá al Minsal contar con facultades extraordinarias para dar respuesta a 33 mil pacientes que esperan diagnóstico y/o tratamiento de cáncer.

¿Qué permite la alerta sanitaria?

Entre otros aspectos, la Alerta Sanitaria Oncológica habilita la contratación de personal en el marco del Código Sanitario, la adquisición de bienes, servicios y equipamiento necesario para enfrentar la urgencia, además de la coordinación en la distribución de productos farmacéuticos y el uso de insumos médicos.

Asimismo, contempla la posibilidad de realizar importación de medicamentos para asegurar la continuidad de los tratamientos.

Dentro de un plazo de 10 días hábiles, se dará a conocer el Plan Operativo Nacional de Resolución de listas de espera oncológica No Ges y Ges de oportunidad oncológica Ges retrasada.

La Alerta Oncológica se extenderá hasta el 30 de septiembre de este año, con posibilidad de prórroga dependiendo de las condiciones sanitarias.

"Los vamos a acompañar en todo este proceso"

La ministra de Salud, May Chomali, destacó la importancia de esta acción para acompañar a quienes no han recibido atención oportuna.

“Esto nos permitirá cumplir con la meta que nos impusimos en el Ministerio de Salud: que todos los pacientes oncológicos que tienen garantías retrasadas o están esperando una consulta o cirugía oncológica sean contactados e inicien sus etapas ya sea de diagnóstico y/o de tratamiento según sea el caso. Quiero decirles a todos estos pacientes que estamos con ellos y que los vamos a acompañar en todo este proceso”, sostuvo Chomali.

“Esta alerta sanitaria no es solo una medida administrativa. Es un acto de responsabilidad: quiero decir con absoluta claridad que el Estado no debe llegar tarde, porque hacerlo es perder la confianza de las personas”, concluyó.