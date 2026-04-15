Minsal alerta por reto viral con paracetamol entre escolares: Intoxicaciones aumentaron un 500%

15 abr. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un desafío viral que circula en redes sociales encendió las alertas de las autoridades sanitarias en los últimos meses, luego de que se detectara que incita a menores de edad a ingerir altas dosis de paracetamol con el objetivo de provocar hospitalizaciones.

La situación generó preocupación en el Ministerio de Salud, desde donde advirtieron un aumento significativo en los casos de intoxicación asociados a este medicamento, especialmente entre escolares y adolescentes.

Aumento sostenido en los casos

Desde la autoridad sanitaria se indicó que este tipo de prácticas ha tenido un impacto directo en la población joven, evidenciando un incremento de hasta un 500% en los últimos años.

“Los desafíos virales no son un juego”, sostuvo el director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc), Juan Carlos Ríos, quien detalló que “en los últimos años los casos de intoxicación por paracetamol en escolares y adolescentes han aumentado en más de un 500%. Aunque es un medicamento muy común y seguro cuando se utiliza en las dosis indicadas, consumirlo en grandes cantidades puede provocar intoxicaciones graves y poner en riesgo la salud de nuestros niños y adolescentes”.

Cifras del Cituc y evolución de los casos

El especialista también abordó los registros del Cituc, que dan cuenta de una tendencia al alza en las últimas décadas.

“Los registros del Cituc muestran un aumento preocupante en los últimos 20 años. Los casos en adolescentes pasaron de 168 en 2006 a más de 1.000 en 2025. Por su parte, los escolares pasaron de 30 casos a más de 150 en los mismos años”, explicó.

🚨 Los desafíos virales NO son un juego, #ElDesafíoEsDetenerlo



¿Sabías que en los últimos años, los casos de intoxicación por paracetamol en escolares y adolescentes han aumentado un 500%?



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Riesgos asociados al consumo excesivo

En cuanto a las consecuencias, se advirtió que el consumo excesivo de paracetamol puede generar efectos graves en la salud, incluso horas después de la ingesta.

“Uno de los principales riesgos es el daño hepático severo, que puede aparecer horas después de haber ingerido el medicamento. En los casos más graves estas intoxicaciones requieren hospitalización, el uso de antídoto e incluso un trasplante hepático”, detalló.

Llamado a la prevención

Desde el Ministerio de Salud enfatizaron la importancia de la información y la prevención frente a este tipo de contenidos en redes sociales, especialmente considerando su impacto en menores de edad.

“Por eso, es fundamental informarse. Los retos en redes sociales no son un juego. El desafío es detenerlos”, concluyó.