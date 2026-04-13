Chileno muestra cómo quedó su brazo tras grave problema en una muela: "La infección se mueve, baja y se traga"

13 abr. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un chileno se volvió viral en redes sociales luego de compartir el impacto que tuvo en su salud una infección dental, la que derivó en graves complicaciones que afectaron su corazón, sus riñones y uno de sus brazos.

El caso fue dado a conocer por el usuario @Darielsan2 en TikTok, donde relató que todo comenzó tras una operación por una muela infectada, procedimiento después del cual —según su testimonio— no recibió antibióticos.

Las consecuencias de una infección de muela

"Siempre me preguntan (por su brazo) y la verdad es que hoy día se los quiero contar porque ni se imaginan qué me sucedió. Por un dolor de muelas, chiquillos. Increíblemente, por eso tengo el brazo así", relató.

El joven explicó que la infección se habría extendido por su organismo, generando consecuencias severas.

“Cualquier dolor de muelas, amigdalitis, cualquier infección que ustedes tengan acá (garganta), la infección se mueve, baja y se traga. Eso fue precisamente lo que me sucedió”.

Complicaciones graves: corazón y riñones

Respecto al origen del problema, Dariel detalló que la infección avanzó tras la extracción de la pieza dental.

"El médico no me recetó ningún antibiótico y la infección bajó; me atacó mi corazón, reventó mis riñones, los que perdí por absoluto". Como consecuencia, el joven debió someterse a un largo tratamiento médico.

Según su relato, esto significó “cinco años de diálisis, conectado a una máquina tres veces por semana durante cuatro horas”.

¿Por qué cambió su brazo?

El cambio visible en uno de sus brazos se debe a un procedimiento médico necesario para realizar las diálisis: la creación de una fístula arteriovenosa (FAV), que conecta una arteria con una vena.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este tipo de procedimiento permite que la sangre fluya directamente desde una arteria hacia una vena, evitando algunos capilares.

"Cuando se tiene una fístula arteriovenosa, la sangre fluye de forma directa desde una arteria hacia una vena y se saltea algunos capilares. Si esto sucede, los tejidos que se encuentran debajo de esos capilares reciben menos sangre".

A través de su testimonio, Dariel también hizo un llamado a las personas a no descuidar infecciones, especialmente en épocas como el invierno, donde este tipo de cuadros puede agravarse.