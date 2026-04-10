Actualización de Fonasa: ¿Quiénes pasan al tramo A?

10 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se encuentra en medio de actualizaciones en la categorización de los tramos que registra actualmente. Conocer el estatus vigente es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema por parte de los afiliados.

Según el sitio web oficial, esta iniciativa responde a la necesidad de ajustar los tramos de afiliación, de acuerdo con los cambios en los ingresos mensuales que registra cada persona.

El marco legal de esta determinación gubernamental se encuentra cimentado en la ley N° 21.674.

¿Quiénes pasan al tramo A de Fonasa?

De acuerdo con la actualización que se lleva a cabo en Fonasa, se reclasificarán al tramo A a los beneficiarios de los tramos B, C y D que no registren cotizaciones de salud declaradas durante 12 meses consecutivos.

Este proceso se realiza de manera automática y obligatoria, en concordancia con el dictamen de la legislación.

Cabe destacar que quienes pasen al tramo A, perderán su acceso a la Modalidad de Libre Elección. Sin embargo, podrán mantener su derecho a recibir atención en toda la red pública de salud sin que esto genere costo alguno.

Monitoreo y revisión

Ante los ajustes de Fonasa, el ente sugiere verificar con cierta frecuencia el estado de pago o declaración de las cotizaciones de salud, con el fin de evitar modificaciones inesperadas en la cobertura de salud. La consulta se puede hacer por medio del siguiente enlace.

En el caso de los trabajadores independientes, estos pueden cotizar en Previred y, en el de los trabajadores dependientes, es necesario que contacten a su empleador para verificar la información respectiva en el portal de Fonasa.

Por su parte, los receptores de pensión deben comunicarse con su entidad pagadora para la revisión y, quienes tengan cargas asociadas, requieren revisar y, en caso de ser necesario, actualizar la información alusiva.

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