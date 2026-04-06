Bono Pad para Hernia abdominal: ¿Cuánto paga el usuario?

06 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Los pacientes con hernia abdominal pueden acceder al Bono Pad respectivo y recibir el tratamiento oportuno para este diagnóstico.

Esta figura derivada del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) permite a los afiliados y sus familiares tener acceso a servicios médicos y quirúrgicos por un monto fijo y conocido.

Según Fonasa, cada paquete incluye la cirugía, días cama, medicamentos, exámenes y todos los insumos necesarios.

¿Cuándo paga el usuario por el Bono Pad para hernia abdominal?

El pago que deben hacer los pacientes por concepto del Bono Pad para hernia abdominal dependerá de la gravedad de la afección.

El Bono Pad para hernia abdominal simple amerita un copago de 452.940, para un valor total del servicio de 905.880.

Por su parte, el Bono Pad para hernia abdominal complicada requiere un copago de 704.950 por parte del usuario, para un monto total de 1.409.910.

Estos son los requisitos para acceder a Bonos Pad

Diagnóstico PAD, certificado por un médico.

Orden médica entregada por un profesional de la salud.

Hora de atención en el establecimiento, gestionada por el paciente, de la lista de establecimientos que son parte del convenio.

La normativa puntualiza que, en el caso de acceder al beneficio, no debe tenerse otra enfermedad que pueda poner en riesgo la salud al momento de la cirugía.

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