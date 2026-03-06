Bono PAD: Estos son los tramos de Fonasa que pueden acceder

06 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Si una persona afiliada al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) desea realizarse un procedimiento o intervención quirúrgica, puede comprar un Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico) para recibir diversas atenciones médicas a un costo fijo.

Se trata de 105 prestaciones en salud que cubren desde asesoramiento hasta cuidados pre y postoperatorios, con posibilidad de copago.

¿Qué tramos de Fonasa pueden acceder a un Bono PAD?

Fonasa indica que este beneficio es exclusivo para los afiliados de los tramos B, C y D, así como sus cargas familiares.

Para poder optar a un bono, existen ciertos requisitos que el beneficiario debe cumplir:

El médico tratante debe emitir un certificado que confirme que la patología está dentro del listado PAD.

La atención debe realizarse en clínicas privadas o pensionados de hospitales públicos adscritos a la Modalidad Libre Elección (MLE).

El bono debe comprarse en Fonasa antes de la intervención quirúrgica.

Cobertura de un Bono PAD

Una vez que el beneficiario compra el bono, podrá acceder a las siguientes atenciones médicas:

Atención integral: honorarios médicos, días de cama, derecho a pabellón, medicamentos, insumos y exámenes realizados durante la hospitalización.

honorarios médicos, días de cama, derecho a pabellón, medicamentos, insumos y exámenes realizados durante la hospitalización. Seguimiento postoperatorio: controles médicos y el tratamiento de complicaciones frecuentes hasta 15 días después del alta.

controles médicos y el tratamiento de complicaciones frecuentes hasta 15 días después del alta. Atención del Recién Nacido: en el caso del PAD Parto, contempla tamizaje auditivo, vacunas y atención del bebé durante la estadía.

No cubre embarazos múltiples (alto riesgo), partos antes de las 37 semanas con complicaciones ni cirugías adicionales derivadas del diagnóstico original.

