Bonos PAD: ¿En qué tramo de Fonasa debes estar para acceder?

06 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Los bonos PAD son beneficios que permiten a los usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y a sus cargas familiares, tener acceso a paquetes de prestaciones de salud, bajo un precio fijo y conocido.

Según el sitio web de Fonasa, esta figura aplica para distintas intervenciones quirúrgicas y procedimientos de diversas áreas.

Además, funcionan bajo la modalidad libre elección, lo que quiere decir que se realiza en establecimientos privados bajo convenio previo.

¿En qué tramo de Fonasa se debe estar para acceder a bonos PAD?

Para acceder a este beneficio es necesario que los afiliados o cargas de Fonasa estén inscritos en los tramos B, C o D, que son quienes cotizan el 7%.

La red de bonos PAD cuenta con 105 intervenciones, entre las cuales destacan apendicitis, cirugía bariátrica (bypass), histerectomía, hemorroides, síndrome del túnel carpiano, vasectomía y parto (incluye tamizaje auditivo).

Asimismo, hay servicios que no están cubiertos, entre los cuales se encuentran cirugías anexas desvinculadas del diagnóstico original, complicaciones médicas tras 15 días de alta, lentes intraoculares (por cataratas) y embarazos múltiples o partos antes de las 37 semanas con complicaciones.

Estos son los requisitos para obtener bonos PAD

Para obtener esta ayuda se debe tener un diagnóstico certificado por un médico afiliado a la lista PAD, contar con la orden médica correspondiente y gestionar la hora de atención en un establecimiento que forme parte del convenio.

Tras verificar que se cumple con estos tres requerimientos, hay que apegarse al procedimiento estipulado por la norma, que se desarrolla de la siguiente manera:

Diagnóstico, a través del médico, que emite el certificado y la orden médica PAD.

a través del médico, que emite el certificado y la orden médica PAD. Búsqueda de una clínica privada o pensionado de hospital público en convenio.

de una clínica privada o pensionado de hospital público en convenio. Programa médico, que el establecimiento entrega para agendar el procedimiento.

que el establecimiento entrega para agendar el procedimiento. Pago, que se consigna en una sucursal de Fonasa con la orden y el programa para pagar el Bono PAD, antes de la fecha de la intervención.

que se consigna en una sucursal de Fonasa con la orden y el programa para pagar el Bono PAD, antes de la fecha de la intervención. Entrega, que se hace en la oficina de recaudación del establecimiento el mismo día de la cirugía.

