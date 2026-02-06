Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile en lactante de 11 meses que llegó desde México sin registro de vacunación

06 feb. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer que se registró un caso de sarampión en Chile, pero que fue importado, ya que lo porta un menor de tan solo 11 meses que llegó desde México.

Desde el Minsal explicaron que el bebé no mantiene registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses.

Caso importado de sarampión

En cuanto al estado de salud del bebé, las autoridades afirman que se encuentra "en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento".

"Los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación", agregó la entidad de salud.

Por su parte, México ha presentado brotes de sarampión; es más, es uno de los países que lidera la región con la cantidad de casos confirmados y ha declarado alerta epidemiológica.

Finalmente, desde el Minsal explicaron que el sarampión consiste en una enfermedad "altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar)".

En caso de presentar síntomas como manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días, fiebre alta, tos y congestión nasal, sensibilidad a la luz (fotofobia), conjuntivitis (ojos rojos), malestar general y dolor articular o descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas, se recomienda usar mascarilla, ir lo más pronto posible a un centro de salud, evitar contacto con otras personas e informar sobre sus antecedentes de viaje.

Todo sobre Salud