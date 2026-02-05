Sismo sacude a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor

05 feb. 2026 - 23:39 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves 5 de febrero se registró un sismo de magnitud 5,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 23:27 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 27 kilómetros al norte de Patache, a 24 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.