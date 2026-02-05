Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud del sismo

05 feb. 2026 - 06:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en la mañana de este jueves en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 06:01 horas.

El Centro Sismológico Nacional informó que el sismo ocurrió 55 kilómetros al Sur de Patache, en la región de Tarapacá. Además, tuvo una profundidad de 71 kms.

Por el momento, Senapred no ha detallado personas lesionadas o daños a infraestructura producto de este movimiento telúrico.

