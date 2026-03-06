PC Factory denuncia estafa y uso indebido de la marca: Un tercero hizo millonaria compra tras suplantación

06 mar. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la semana pasada, la tienda de tecnología PC Factory presentó una querella por presuntos delitos de estafa y uso indebido de su marca tras identificar una suplantación de identidad por parte de un tercero.

En concreto, el sujeto identificado como Iván Morales habría hecho dos compras millonarias en una importadora, y al ir a retirar los productos, no se habría concretado la entrega por motivos que están en investigación.

La presunta estafa a PC Factory que no resultó

Morales habría comprado en un determinado sitio web y PC Factory solicitó el rastreo de quién es el dueño a través de NIC Chile, además de saber cuál correo se utilizó para la compra.

En la querella criminal presentada, se detalla que "una persona por identificar, que se presentó como Iván Morales, señaló necesitar una cotización por la compra de productos para PC Factory", y posteriormente habría emitido dos órdenes de compra falsas: una de $8.621.550 y luego otra de $5.355.000.

Morales se habría hecho pasar por PC Factory al comprar en "formatos digitales de orden de compra modificados a través de dispositivos electrónicos", y la empresa acusa que se suplantó su identidad, además de denunciar el delito por presunta estafa.

Actualmente, se están instruyendo las investigaciones para esclarecer el caso, entre ellas, revisar cámaras de seguridad para encontrar el auto que usó para movilizarse, rastrear los datos digitales del supuesto comprador, identificar al responsable y determinar un domicilio.

